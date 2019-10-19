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Рейес и Роза получат бонусы за лучшее выступление вечера на UFC on ESPN 6

Рейес и Роза получат бонусы за лучшее выступление вечера на UFC on ESPN 6
Бокс/ММА / ММА 0

Представители UFC назвали обладателей денежных бонусов за участие на турнире в Бостоне. За лучшее выступление вечера награды получили Доминик Рейес и Чарльз Роза, сообщает пресс-служба UFC в «Твиттере». Оба бойца получат бонусы в размере $ 50 тыс.

В главном событии турнира Рейес одержал победу нокаутом над Крисом Вайдманом. Поединок завершился в первом раунде.

Роза в предварительном карде победил Мэнни Бермудеза болевым приёмом на третьей минуте первого раунда.

UFC on ESPN 6
Основной кард

Доминик Рейес — Крис Вайдман — победа Рейеса техническим нокаутом в первом раунде.
Яир Родригес — Джереми Стивенс — победа Родригеса единогласным решением судей.
Грег Харди — Бен Сосоли — победа Харди единогласным решением судей. Позже поединок признан несостоявшимся.
Джо Лаузон — Джонатан Пирс — победа Лаузона техническим нокаутом в первом раунде.
Мэйси Барбер — Джиллиан Робертсон — победа Барбер техническим нокаутом в первом раунде.
Даррен Стюарт — Дерон Уинн — победа Стюарта раздельным решением судей.

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