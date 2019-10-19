Рейес и Роза получат бонусы за лучшее выступление вечера на UFC on ESPN 6

Представители UFC назвали обладателей денежных бонусов за участие на турнире в Бостоне. За лучшее выступление вечера награды получили Доминик Рейес и Чарльз Роза, сообщает пресс-служба UFC в «Твиттере». Оба бойца получат бонусы в размере $ 50 тыс.



В главном событии турнира Рейес одержал победу нокаутом над Крисом Вайдманом. Поединок завершился в первом раунде.



Роза в предварительном карде победил Мэнни Бермудеза болевым приёмом на третьей минуте первого раунда.



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Основной кард



Доминик Рейес — Крис Вайдман — победа Рейеса техническим нокаутом в первом раунде.

Яир Родригес — Джереми Стивенс — победа Родригеса единогласным решением судей.

Грег Харди — Бен Сосоли — победа Харди единогласным решением судей. Позже поединок признан несостоявшимся.

Джо Лаузон — Джонатан Пирс — победа Лаузона техническим нокаутом в первом раунде.

Мэйси Барбер — Джиллиан Робертсон — победа Барбер техническим нокаутом в первом раунде.

Даррен Стюарт — Дерон Уинн — победа Стюарта раздельным решением судей.

Бой Родригеса и Стивенса назван лучшим на турнире UFC в Бостоне