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Аскрен: Ковингтон — ужасный человек

Аскрен: Ковингтон — ужасный человек
Бокс/ММА / ММА 0

Боец UFC Бен Аскрен поделился мнением о Колби Ковингтоне. По словам Аскрена, треш-ток Ковингтона — его образ жизни, а не образ для раскрутки боёв.

«Ковингтон — ужасный человек. Везде, где он был, его не любят. О нём нет ни одного хорошего отзыва. Сейчас вы видите, что происходит в American Top Team. Каждый пробовал молчать. Но о нём высказались Порье, Енджейчик, Масвидаль. Кто его любит?

Покажите мне хоть одного человека, кто встал бы и сказал, что Ковингтон на самом деле хороший парень, а его просто не понимают. Он придурок в реальной жизни. Говорю более чем серьёзно», — приводит слова Аскрена MMAJunkie.

Колби Ковингтон в следующем поединке оспорит титул чемпиона организации с Камару Усманом.

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