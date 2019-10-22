Ломаченко: Комми победит Лопеса
Чемпион мира по версиям WBC, WBA Super и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко поделился ожиданиями от встречи чемпиона мира по версии IBF в этой же весовой категории Ричарда Комми и Теофимо Лопеса. Украинец ожидает, что Комми победит американца и встретится с ним в бою за звание абсолютного чемпиона мира.
«Следующий бой? Жду победителя боя Комми — Лопес. Кто в нём победит? Думаю, Комми. Он более мощный, к тому же у него большой размах рук. Последний бой Лопеса показал, что у него проблемы с боксёрами с большим размахом рук», — рассказал Ломаченко в интервью, размещённом на YouTube-канале EsNews.
Титульная встреча между Ричардом Комми и Теофимо Лопесом состоится 14 декабря в андеркарде боя Теренс Кроуфорд — Эгидиус Каваляускас.
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