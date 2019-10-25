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Нейт Диаз провалил допинг-тест перед боем с Масвидалом

Нейт Диаз провалил допинг-тест перед боем с Масвидалом
Бокс/ММА / ММА 0

Звезда UFC Нейт Диаз в четверг опубликовал важное заявление, в котором сообщил, что он не прошел тест на запрещенные вещества. Таким образом, 34-летний американец не выйдет на бой с Хорхе Масвидалом на турнире UFC 244.

«Это абсолютная неправда, потому что я принимаю только органическую пищу или натуральные пищевые добавки. Не собираюсь играть по их правилам. Пока UFC, USADA или кто-либо другой не исправит эту ситуацию, я не выйду в октагон. Я не собираюсь пачкать свое имя как мошенник, как ублюдки, которые хранят молчание до окончания боя только для того, чтобы им платили», — написал Диас в своём «твиттере».

В последнем поединке Диас единогласным решением судей победил Энтони Петтиса. Всего в активе 34-летнего американца 21 победа в 31 бое.

Масвидал в последнем поединке 34-летний боец установил рекорд UFC, нокаутировав Бена Аскрена за пять секунд. На счету американца 34 победы и 13 поражений.

Диаз пришёл за поясом Хабиба. Сегодня Нейт убрал с пути Петтиса
Никто не удивлён…
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