Диаз пришёл за поясом Хабиба. Сегодня Нейт убрал с пути Петтиса

17 августа на турнире UFC 241 в Анахайме многие ждали возвращения одного человека. Ждали больше, чем выхода в октагон хедлайнеров турнира Даниэля Кормье и Стипе Миочича. Дело в том, что боссы компании спустя три года всё же сумели затащить в клетку Нейта Диаза.

Миочич нокаутировал Кормье и стал чемпионом UFC в тяжёлом весе. Как это было Стипе вернул свой пояс спустя год. Его бой с ДиСи вышел потрясающим!

Американец вышел в клетку против своего соотечественника и такого же ветерана боёв Энтони Петтиса. Именно Шоутайм считался фаворитом в поединке, поскольку был активен и вполне успешен последнее время. Особенно удачным вышел дебют Петтиса в полусреднем весе (где они с Диазом и договорились подраться, хотя почти всю жизнь оба выступали в лёгком весе) — с первой же попытки Энтони ярко нокаутировал экс-претендента на титул Стивена Томпсона.

Нейт Диаз — загадочный боец. Сложно предугадать, в какой физической форме он может появиться в октагоне в следующий раз. Бывало, Диаз-младший очевидно не дорабатывал в поединке из-за не самой лучшей подготовки. Едва ли стоило ждать феерии от яркого боксёра после столь длительного простоя. Скорее, давать зрелище должен был гораздо более привыкший к этому Петтис.

«Дальше буду драться только с Хабибом или Макгрегором». Диаз поставил ультиматум Но всё равно принял бой в Анахайме. Видимо, у Нейта кончились деньги, заработанные в дилогии с Конором.

Поначалу так и было: Диаз уступал в скорости и резкости, потому в стойке он чаще мазал и пропускал. Поняв, что в ударке со свежим Петтисом соперничать глупо, Нейт сменил тактику — он начал вязать, клинчевать и бороться. Благодаря своему преимуществу в габаритах и навыках грепплинга выходец из Стоктона и забрал победу в стартовом раунде.

Во втором бойцы подровнялись по физическому состоянию, и Диазу стало проще размениваться с соперником ударами. Петтис работал на отходе, контратаковал, но его действиям не хватало агрессии. Нейт же продолжал наращивать превосходство и в одном из эпизодов второй пятиминутки чуть было не отправил Энтони спать ударом колена в голову.

В третьем раунде Диаз также имел возможность забрать досрочную победу: сперва его опасная атака у сетки в стойке чуть было не вынудила рефери задуматься о спасении Петтиса, а потом Нейт снова перевёл бой на землю и попытался уже там накинуть болевой или удушающий. Атаки в партере пытался проводить и Энтони, но эти попытки вышли неудачными. В итоге поединок прошёл всю дистанцию, а его итогом стала победа Диаза единогласным решением судей.

Нейт Диаз и сам не скрывает, ради чего вернулся. Гангстера в первую очередь интересуют встречи с главными звёздами лёгкого веса — Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Пока не очень понятно, готов ли сегодняшний Диаз сгонять вес до лимита лёгкого дивизиона, но его там ждут. Правда, Конору, Хабибу, а также Порье и Фергюсону сперва стоило бы разобраться между собой — кто же сегодня больше других достоин называться королём самой богатой на таланты категории. В это время Диаз-младший успеет выступить ещё раз. В полусреднем весе его уже поджидает Хорхе Масвидал. Нейт вызвал самого известного рекордсмена UFC сразу после победы над Петтисом.