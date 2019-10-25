Салихов и Павлович успешно прошли взвешивание перед UFC Fight Night 162

Завтра, 26 октября, в Сингапуре состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 162. В его главном событии встретятся экс-претендент на титул чемпиона организации Демиан Майя и бывший чемпион промоушенов Bellator и ONE FC Бен Аскрен. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам бразилец показал на весах 77,3 кг, в то время как Аскрен потянул на 77,5 кг.

В основном карде шоу выступит россиянин Муслим Салихов, его соперником будет Лауреано Старополи. Оба бойца успешно прошли процедуру взвешивания и показали на весах 77,5 кг.

В предварительном карде турнира в Сингапуре очередной бой в UFC проведёт Сергей Павлович. Вес российского тяжеловеса перед поединком составил 114,7 кг, его соперник Морис Грин потянул на 113,3 кг.

UFC Fight Night 162. Сингапур. Взвешивание

Основной кард

Демиан Майя (170,5 фунта) — Бен Аскрен (171 фунт)

Майкл Джонсон (156) — Стиви Рэй (156)

Фрэнк Камачо (155,5) — Бенейл Дариуш (156)

Сириль Гейне (239) — Донтале Мэйес (250)

Муслим Салихов (171) — Лауреано Старополи (171).