Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Британский экс-чемпион: не удивляйтесь, если Фьюри завершит карьеру

Британский экс-чемпион: не удивляйтесь, если Фьюри завершит карьеру
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик, британец Джонни Нельсон прокомментировал поражение соотечественника Тайсона Фьюри в поединке с украинцем Александром Усиком.

«Не удивляйтесь, если Фьюри завершит карьеру. Он будет опустошён результатом. Его команде придётся провести основательный разговор для того, чтобы мотивировать его вернуться после такого. Что он ещё может сделать? Как он может стать лучше?» — приводит слова Нельсона Sky Sports.

Тайсону Фьюри 35 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2008 году и в ноябре 2015-го сразился за три мировых титула, сенсационно отобрав их у звёздного украинца Владимира Кличко, после чего на два с половиной года приостановил карьеру. Вернулся на ринг в июне 2018 года и в феврале 2020-го стал двукратным чемпионом мира, досрочно остановив непобеждённого американца Деонтея Уайлдера.

Материалы по теме
Владимир Кличко: Усик — лучший боксёр современности
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android