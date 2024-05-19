Британский экс-чемпион: не удивляйтесь, если Фьюри завершит карьеру

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик, британец Джонни Нельсон прокомментировал поражение соотечественника Тайсона Фьюри в поединке с украинцем Александром Усиком.

«Не удивляйтесь, если Фьюри завершит карьеру. Он будет опустошён результатом. Его команде придётся провести основательный разговор для того, чтобы мотивировать его вернуться после такого. Что он ещё может сделать? Как он может стать лучше?» — приводит слова Нельсона Sky Sports.

Тайсону Фьюри 35 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2008 году и в ноябре 2015-го сразился за три мировых титула, сенсационно отобрав их у звёздного украинца Владимира Кличко, после чего на два с половиной года приостановил карьеру. Вернулся на ринг в июне 2018 года и в феврале 2020-го стал двукратным чемпионом мира, досрочно остановив непобеждённого американца Деонтея Уайлдера.