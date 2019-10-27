Майя поблагодарил Аскрена за бой
Боец UFC Демиан Майя прокомментировал свою победу над Беном Аскреном на турнире UFC в Сингапуре.
«Хочу поблагодарить Бена Аскрена за бой, за эту возможность проверить себя и стать лучше как боец. Он атлет высочайшего класса, национальный чемпион и бывший член олимпийской сборной. Я очень его уважаю.
Поединок с таким соперником — испытание на пределе возможностей, которое вынуждает вас искать альтернативные пути и разрабатывать несколько разных стратегий на бой. Мне была оказана честь, что я получил такой поединок, надеюсь, однажды я смогу с ним потренироваться», — цитирует Демиана Майю BJPenn.
Майя одержал победу удушающим приёмом в третьем раунде. Для Аскрена это поражение стало вторым подряд.
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