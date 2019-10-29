Аскрен не исключил, что завершит карьеру

Экс-чемпион промоушенов ONE FC и Bellator боец UFC Бен Аскрен сообщил, что в скором времени он может объявить о завершении карьеры. Американец рассматривает такой вариант после второго кряду поражения.
«Завершение карьеры — это то, что я определённо рассматриваю. Я бы соврал вам, если бы сказал, что это не так. На анализ этого мне потребуется время. Есть много того, что бы мне хотелось сделать в этой жизни. Я занятой человек и испытываю страсть и любовь ко многим вещам. Около 30 часов в неделю я провожу в делах, связанных со смешанными единоборствами, и порой у меня проскакивают мысли, быть может, я смогу проводить это время лучше, занимаясь чем-то другим», — приводит слова Аскрена MMA Fighting.
26 октября Аскрен потерпел поражение от Демиана Майи на турнире в Сингапуре. Эта осечка стала для него второй кряду. Летом 2019 года он проиграл нокаутом Хорхе Масвидалю. Тогда он установил антирекорд UFC, потерпев поражение за пять секунд. Всего в UFC Аскрен провёл три поединка.
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