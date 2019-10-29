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Хопкинс: Ковалёв мощный и Альварес не должен с ним заигрываться

Хопкинс: Ковалёв мощный и Альварес не должен с ним заигрываться
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе Бернард Хопкинс поделился мыслями о скором противостоянии обладателя титула по версии WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва и чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super и WBC Сауля Альвареса.

«Ковалёв мощный, и у него есть преимущество в габаритах. Альварес не может заигрываться с этим парнем. Даже когда Сергей устанет и будет казаться, что победа в кармане, угроза от него по-прежнему будет исходить. Панчер может потерять всё, но он никогда не теряет своей мощи. Спросите об этом Майкла Мурера, он это знает по бою с Джорджем Форманом.

Канело всегда должен помнить об угрозе и не должен допустить большую ошибку. В целом у Сауля отличные шансы в этом бою, но он не должен забывать об угрозе и действовать беспечно", — приводит слова американца BoxingScene.

Сергей Ковалёв и Сауль Альварес встретятся 2 ноября в Лас-Вегасе. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Ковалёв vs Альварес.

Крашер попытается помешать Канело стать великим. Ковалёв — Альварес. LIVE
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