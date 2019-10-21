Крашер попытается помешать Канело стать великим. Ковалёв — Альварес. LIVE

Сергей Ковалёв проигрывал всё в боях с Андрэ Уордом. Упускал последний, так тяжело выстраданный повторно пояс в поединке с Элейдером Альваресом. И почти рухнул в нокаут на глазах всех своих в Челябинске от Энтони Ярда. Но, несмотря на это, Крашер всё ещё здесь! Он оправился от поражений Уорду и опять стал чемпионом, отомстил колумбийскому Альваресу, вернув себе пояс, и выжил в восьмом раунде с Ярдом, чтобы в 11-м уложить его с джеба. Карьера Ковалёва и без того изобиловала удивительными событиями, а теперь Сергею дали бой, победив в котором, он может отомстить судьбе за все неудачи.
По крайней мере никто не вспомнит о спорных поражениях с Уордом, если Крашер уберёт Сауля Альвареса. Да, у россиянина будет солидное преимущество в габаритах перед мексиканцем. Но ведь речь идёт не о простом мексиканце. Канело — главный боксёр мира на сегодняшний день. С ним Ковалёв может войти в историю и с точки зрения достижений (или наследия, как сейчас говорят), и с точки зрения заработка. Данных о возможном гонораре Сергея за предстоящий бой пока не так много, но уже сейчас можно, почти не сомневаясь сказать, что это будут рекордные для российских боксёров деньги.
21 октября
9:15. Между соперниками явно нет ничего личного.
Кто, по-вашему, может считаться лучшим в стране сегодня?
- 21 октября 2019
-
10:02
-
09:21
-
03:41
-
01:15
-
00:02
- 20 октября 2019
-
23:09
-
21:51
-
20:35
-
20:05
-
19:02
-
18:18
-
17:31
-
16:59
-
15:59
-
14:56
-
13:24
-
12:56
-
11:37
-
10:15
-
09:05
-
00:37
-
00:14
- 19 октября 2019
-
23:41
-
22:59
-
22:49
-
21:50
-
21:13
-
20:43
-
20:09
-
19:45
-
19:38
-
18:45
-
17:41
-
17:16
-
17:02