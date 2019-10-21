Крашер попытается помешать Канело стать великим. Ковалёв — Альварес. LIVE

Сергей Ковалёв проигрывал всё в боях с Андрэ Уордом. Упускал последний, так тяжело выстраданный повторно пояс в поединке с Элейдером Альваресом. И почти рухнул в нокаут на глазах всех своих в Челябинске от Энтони Ярда. Но, несмотря на это, Крашер всё ещё здесь! Он оправился от поражений Уорду и опять стал чемпионом, отомстил колумбийскому Альваресу, вернув себе пояс, и выжил в восьмом раунде с Ярдом, чтобы в 11-м уложить его с джеба. Карьера Ковалёва и без того изобиловала удивительными событиями, а теперь Сергею дали бой, победив в котором, он может отомстить судьбе за все неудачи.

Суды, аварии, потери… Ковалёв прожил целую жизнь после прошлого боя в России Последний раз Крашер выступал на родине три года назад, и с тех пор его жизнь круто изменилась.

По крайней мере никто не вспомнит о спорных поражениях с Уордом, если Крашер уберёт Сауля Альвареса. Да, у россиянина будет солидное преимущество в габаритах перед мексиканцем. Но ведь речь идёт не о простом мексиканце. Канело — главный боксёр мира на сегодняшний день. С ним Ковалёв может войти в историю и с точки зрения достижений (или наследия, как сейчас говорят), и с точки зрения заработка. Данных о возможном гонораре Сергея за предстоящий бой пока не так много, но уже сейчас можно, почти не сомневаясь сказать, что это будут рекордные для российских боксёров деньги.

21 октября

9:15. Между соперниками явно нет ничего личного.

Кто, по-вашему, может считаться лучшим в стране сегодня?