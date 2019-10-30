Трамп планирует посетить турнир UFC с участием Масвидаля и Диаса

В ночь с 2 на 3 ноября мск в Нью-Йорке на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 244. Его главным событием станет противостояние в полусреднем весе, в котором встретятся Нэйт Диаз и Хорхе Масвидаль. В ходе шоу будет проведено также ещё несколько громких поединков, в том числе битва Келвина Гастелума с Дарреном Тиллом и бои с участием Кевина Ли и Стивена Томпсона.
Ожидается, что масштабное мероприятие может посетить президент США Дональд Трамп, сообщает на своей странице в «Твиттере» политический обозреватель Энни Карни.
Дональд Трамп известен лояльным отношением к известному промоушену. А по заявлениям бывшего временного чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингтона, президент США является его другом.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи Диаз — Масвидаль.
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