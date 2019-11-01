Головкин договорился о следующем бое

Действующий чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и IBO, представитель Казахстана Геннадий Головкин следующий бой проведёт в феврале или марте 2020 года, сообщает ESPN.
Соперником Головкин станет польский боксёр Камил Шеремета. Вероятным местом проведения боя называют Чикаго.
5 октября Головкин одержал победу в титульном поединке над представителем Украины Сергеем Деревянченко. Бой состоялся в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Боксёры провели на ринге все 12 раундов, и победу единогласным решением судей одержал Головкин: 114-113, 115-112, 115-112.
На счету 37-летнего Головкина 42 поединка в профессиональном боксе, в которых он одержал 40 побед (в том числе 35 нокаутом) и потерпел одно поражение, а ещё один бой завершился вничью.
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