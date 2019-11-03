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Нурмагомедов-старший — о Масвидале: этого крутого парня мы с разворота роняли

Нурмагомедов-старший — о Масвидале: этого крутого парня мы с разворота роняли
Бокс/ММА / ММА 0

Адбулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и известный тренер, поделился мнением об одном из лидеров рейтинга полусредней весовой категории Хорхе Масвидале, вспомнив о поражении американца в бою с Рустамом Хабиловым.

«Этого крутого парня с разворота мы роняли и, обыграв, шли дальше. Старая школа была на ходу, и Рустам Хабилов на военной базе США обыграл его», — написал Нурмагомедов-старший на своей странице в соцсети.

Соответствующий пост можно увидеть на странице специалиста в «Инстаграме».

Напомним, ранним утром 3 ноября мск Хорхе Масвидаль одержал уже третью большую победу подряд, досрочно справившись с Нейтом Диазом. До этого он нокаутировал Бена Аскрена и Даррена Тилла. Рустаму Хабилову Масвидаль уступил в 2013 году на турнире UFC в Форт-Кэмпбелл.

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