Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Масвидаль хочет встретиться с Саулем Альваресом

Масвидаль хочет встретиться с Саулем Альваресом
Бокс/ММА / ММА 0

Обладатель неофициального пояса BMF, боец UFC Хорхе Масвидаль признался, что хотел бы получить бой с чемпионом мира по боксу Саулем Альваресом. По словам Хорхе, его ударная техника позволит ему соперничать с Канело.

«Я могу боксировать, у меня есть ударная мощь, я могу атаковать под разными углами. Это словно судьба, я провёл бой сегодня, и он тоже дрался сегодня. Мы взорвём PPV. Хочу сломать его лицо, проверить себя за хорошие деньги. Чувствую, что могу заработать на этом больше денег чем Мейвезер», — сказал Масвидаль на пресс-конференции после турнира UFC 244, видео которой размещено на YouTube-канале MMA Fighting.

Напомним, ранним утром 3 ноября мск Хорхе Масвидаль досрочно победил Нейта Диаза.

Масвидаль — Диаз: врачи остановили бой уже после третьего раунда!
Новый обладатель титула BMF Хорхе Масвидаль получил свой пояс из рук Дуэйна Скалы Джонсона.
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019