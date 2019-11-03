Масвидаль хочет встретиться с Саулем Альваресом
Обладатель неофициального пояса BMF, боец UFC Хорхе Масвидаль признался, что хотел бы получить бой с чемпионом мира по боксу Саулем Альваресом. По словам Хорхе, его ударная техника позволит ему соперничать с Канело.
«Я могу боксировать, у меня есть ударная мощь, я могу атаковать под разными углами. Это словно судьба, я провёл бой сегодня, и он тоже дрался сегодня. Мы взорвём PPV. Хочу сломать его лицо, проверить себя за хорошие деньги. Чувствую, что могу заработать на этом больше денег чем Мейвезер», — сказал Масвидаль на пресс-конференции после турнира UFC 244, видео которой размещено на YouTube-канале MMA Fighting.
Напомним, ранним утром 3 ноября мск Хорхе Масвидаль досрочно победил Нейта Диаза.
Масвидаль — Диаз: врачи остановили бой уже после третьего раунда!
Новый обладатель титула BMF Хорхе Масвидаль получил свой пояс из рук Дуэйна Скалы Джонсона.
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