Масвидаль хочет встретиться с Саулем Альваресом

Обладатель неофициального пояса BMF, боец UFC Хорхе Масвидаль признался, что хотел бы получить бой с чемпионом мира по боксу Саулем Альваресом. По словам Хорхе, его ударная техника позволит ему соперничать с Канело.

«Я могу боксировать, у меня есть ударная мощь, я могу атаковать под разными углами. Это словно судьба, я провёл бой сегодня, и он тоже дрался сегодня. Мы взорвём PPV. Хочу сломать его лицо, проверить себя за хорошие деньги. Чувствую, что могу заработать на этом больше денег чем Мейвезер», — сказал Масвидаль на пресс-конференции после турнира UFC 244, видео которой размещено на YouTube-канале MMA Fighting.

Напомним, ранним утром 3 ноября мск Хорхе Масвидаль досрочно победил Нейта Диаза.