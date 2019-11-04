Масвидаль – о Макгрегоре: я надеру задницу этому мальчишке

Обладатель неофициального пояса BMF боец UFC Хорхе Масвидаль прокомментировал возможный бой с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
«Я надеру задницу этому мальчишке. Люди хотят видеть, как ему делают больно из-за всех его выходок. Видите ли, он бьёт стариков по лицу, потому что это те поединки, которые он способен выиграть», — приводит слова Масвидаля BJpenn.com.
В ночь с 2 на 3 ноября мск в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 244. Его главным событием стала встреча Масвидаля и Нейта Диаза.
Победу в поединке техническим нокаутом одержал Масвидаль, после того как доктор остановил встречу перед четвёртым раундом. В ходе боя Диаз получил сильное рассечение над правым глазом.
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