Ковалёв объяснил, почему проиграл Альваресу
Российский боксёр Сергей Ковалёв рассказал, почему проиграл мексиканцу Саулю Альваресу в титульном поединке, который состоялся утром 3 ноября мск. Альварес победил Ковалёва техническим нокаутом в 11-м раунде.
По словам Ковалёва, он почувствовал усталось в шестом раунде, поскольку не успел как следует восстановиться после предыдущего боя. В августе 2019 года россиянин победил британца Энтони Ярда в поединке, состоявшемся в Челябинске.
«Устал после шестого раунда. Не успел как следует восстановиться после последнего боя, который прошёл совсем недавно», — сказал Ковалёв на пресс-конференции.
На счету Ковалёва 39 поединков в профессиональном боксе. В них он одержал 34 победы и потерпел 4 поражения, а ещё один бой завершился вничью.
Обследование не выявило у Ковалёва проблем со здоровьем после нокаута
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