Хантер надеется нокаутировать Поветкина
7 декабря в Саудовской Аравии состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча в супертяжёлом весе между Энди Руисом и Энтони Джошуа. В андеркарде этого противостояния состоится дуэль Александра Поветкина с Майклом Хантером. Последний признался, что намерен одержать победу нокаутом.
«Этот бой — отличная возможность для меня, я должен снова доказать, что я лучший. Неважно, фаворит ты или аутсайдер, в любом случае, чувствую себя лучшим боксёром. Рассматриваю бой с Поветкиным как сражение за золотую медаль. Я также был на Олимпиаде, но не завоевал золото, а он смог это сделать. Так что теперь настал мой поединок за золотую награду. Буду стремиться нокаутировать Александра», — приводит слова Хантера BoxingScene.
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