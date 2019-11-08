Хабиб: у журналистов ещё будет возможность на меня напасть, но я умею защищаться

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от пресс-конференции, данной на «ЦСКА-арене» сегодня, 8 ноября, и пообещал журналистам, что у них ещё будет возможность пообщаться с ним. Отметим, в ходе мероприятия пообщаться с Хабибом смогли только болельщики, в то время как представители СМИ лишь наблюдали за происходящим.

«Спасибо всем, кто сегодня пришёл, очень рад был видеть вас, ребята. Энергетика была на уровне, удалось пообщаться с болельщиками, а журналисты просто наблюдали, я всё видел, ребята. У журналистов ещё будет возможность нападать на меня, но, поверьте, я защищаться умею, ведь я выпускник школы самбо», — написал спортсмен.

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».