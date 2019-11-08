Хабиб: у журналистов ещё будет возможность на меня напасть, но я умею защищаться

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от пресс-конференции, данной на «ЦСКА-арене» сегодня, 8 ноября, и пообещал журналистам, что у них ещё будет возможность пообщаться с ним. Отметим, в ходе мероприятия пообщаться с Хабибом смогли только болельщики, в то время как представители СМИ лишь наблюдали за происходящим.
«Спасибо всем, кто сегодня пришёл, очень рад был видеть вас, ребята. Энергетика была на уровне, удалось пообщаться с болельщиками, а журналисты просто наблюдали, я всё видел, ребята. У журналистов ещё будет возможность нападать на меня, но, поверьте, я защищаться умею, ведь я выпускник школы самбо», — написал спортсмен.
Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».
- 8 ноября 2019
-
22:40
-
21:53
-
19:41
-
19:15
-
18:28
-
18:05
-
17:44
-
17:40
-
17:27
-
16:04
-
15:08
-
14:22
-
14:09
-
13:52
-
12:27
-
12:08
-
11:01
-
10:15
-
09:21
-
00:55
- 7 ноября 2019
-
23:26
-
22:38
-
21:35
-
20:48
-
19:38
-
18:58
-
17:50
-
16:38
-
16:04
-
15:09
-
14:25
-
14:10
-
13:37
-
13:27
-
13:12