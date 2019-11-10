Ибрагимов проиграл Херману единогласным решением судей на турнире UFC в Москве

Российский боец Хадис Ибрагимов на турнире UFC Fight Night 163 в Москве встретился с американцем Эдом Херманом. Бой, проходивший в полутяжёлом весе, закончился победой Хермана.

Поединок продлился все три раунда. По его итогам судьи единогласно присудили победу американскому бойцу (30-27, 30-27, 29-28).

Уже в первом раунде Херман сильно разбил нос сопернику. Несмотря на полученное повреждение, российский боец довёл поединок до конца. Для Ибрагимова это поражение стало вторым в карьере в 10 боях в ММА. Херман одержал 25-ю победу и потерпел 14 поражений.

Российские бойцы на турнире UFC в Москве пока выступают неудачно. В андеркарде все россияне, включая Абубакара Нурмагомедова, брата чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, потерпели поражения. Первым победителем из числа россиян стал Рустам Хабилов, который оказался сильнее соотечественника Сергея Хандожко.