Хабилов: было бы интересно подраться с Петтисом

Российский боец ММА Рустам Хабилов прокомментировал победу в поединке с соотечественником Сергеем Хандожко на турнире UFC в Москве. Хабилов рассказал также, что ему нужно сделать, чтобы получить титульный поединок.

«Желаю Сергею дальнейших успехов. У нас с ним были разногласия, но мы с ним поговорили прямо в октагоне и всё решили.

Следующий соперник? Не имеет значения. Единственное, что я знаю, — что мне нужно физически лучше подготовиться, потому что я чувствовал удары Сергея, хотя он и не самый крупный боец в нашем весе.

Как обстоят дела с американской визой? Пока никак, всё тяжело. Единственная хорошая новость — что Абу-Даби подписал контракт на пять лет. Там будут проходить титульные бои, и это даёт надежду, что я буду получать большие поединки.

Возможно, россиянам нравится смотреть, когда дерутся два соотечественника, но это не интересно мне, и, думаю, за рубежом тоже.

Чтобы получить бой с Масвидалем, мне нужна хотя бы одна яркая победа. Он сейчас на высоте, сейчас он уже считайте, что претендент.

Не думал ли, я чтобы вызвать кого-то конкретно? Конечно, мне было бы интересно драться с такими именами, как Энтони Петтис. Он перешёл в полусредний вес, и с каждым разом ему будет там труднее. С любым известным именем. Но я не собираюсь возвращаться в лёгкий вес. Это не то чтобы невозможно, но это сильное истощение. Может, с возрастом тяжело такие веса сбрасывать», — передаёт слова Хабилова корреспондент «Чемпионата» Микаил Гусейнов.