Волков закрыл обидное поражение победой над Харди
9 ноября в Москве прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. В соглавном поединке турнира встречались российский боец Александр Волков и американец Грег Харди.
«Чемпионат» представляет вашему вниманию видеообзор лучших моментов поединка.
После равной борьбы в первом раунде Харди начал рисковать. В результате он пропустил несколько плотных ударов и пошатнулся, но остался на ногах. В третьем раунде Волков нанёс хай-кик, но и в этом случае Харди сумел удержать равновесие.
В итоге Волков победил единогласным решением. Все судьи засчитали победу россиянину со счётом 30:27.
Напомним, в главном поединке турнира Забит Магомедшарипов единогласным решением судей победил Келвина Каттара.
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