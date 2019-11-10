Волков закрыл обидное поражение победой над Харди

9 ноября в Москве прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. В соглавном поединке турнира встречались российский боец Александр Волков и американец Грег Харди.



«Чемпионат» представляет вашему вниманию видеообзор лучших моментов поединка.

После равной борьбы в первом раунде Харди начал рисковать. В результате он пропустил несколько плотных ударов и пошатнулся, но остался на ногах. В третьем раунде Волков нанёс хай-кик, но и в этом случае Харди сумел удержать равновесие.



В итоге Волков победил единогласным решением. Все судьи засчитали победу россиянину со счётом 30:27.



Напомним, в главном поединке турнира Забит Магомедшарипов единогласным решением судей победил Келвина Каттара.