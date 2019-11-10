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Хабиб — Абубакару: в этой жизни есть вещи посерьёзнее, брат

Хабиб — Абубакару: в этой жизни есть вещи посерьёзнее, брат
Бокс/ММА / ММА 0

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение двоюродного брата — Абубакара Нурмагомедова — на турнире UFC Fight Night 163 в Москве. Абубакар уступил приёмом Давиду Заваде.

«Никогда не знаешь, что ждёт тебя впереди, но мужчины отличаются тем, что проходят испытания достойно.

Всё от Всевышнего, в этой жизни есть вещи посерьёзнее, брат», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, бой на турнире UFC в Москве был дебютным для Абубакара Нурмагомедова в UFC. Поединок был остановлен уже в первом раунде, после того как Давид Завада провёл болевой приём.

Хабиб Нурмагомедов в этом поединке выступал секундантом двоюродного брата.

Напомним, в главном событии турнира в Москве Забит Магомедшарипов победил Келвина Каттара.

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