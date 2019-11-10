Хабиб — Абубакару: в этой жизни есть вещи посерьёзнее, брат

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение двоюродного брата — Абубакара Нурмагомедова — на турнире UFC Fight Night 163 в Москве. Абубакар уступил приёмом Давиду Заваде.
«Никогда не знаешь, что ждёт тебя впереди, но мужчины отличаются тем, что проходят испытания достойно.
Всё от Всевышнего, в этой жизни есть вещи посерьёзнее, брат», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, бой на турнире UFC в Москве был дебютным для Абубакара Нурмагомедова в UFC. Поединок был остановлен уже в первом раунде, после того как Давид Завада провёл болевой приём.
Хабиб Нурмагомедов в этом поединке выступал секундантом двоюродного брата.
Напомним, в главном событии турнира в Москве Забит Магомедшарипов победил Келвина Каттара.
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