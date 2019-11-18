Ф. Емельяненко: моя жена ждёт и не дождётся, когда я завершу карьеру

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко подчеркнул, что жена ждёт, когда он завершит карьеру. По словам Емельяненко, семья переживает за него, но поддерживает его решение продолжить выступления.



«Моя жена ждёт и не дождётся, когда я завершу свою карьеру. И моя, и её мама мне звонят. Они очень переживают, но поддерживают моё решение. Для меня это очень важно. Расскажу даже одну историю. Во время подписания последнего контракта жена уже практически согласилась, но потом сказала, что даст добро, если батюшка благословит. В итоге я поехал к батюшке и добился этого благословения.



Следующий бой? Я уже готовлюсь, скоро приедет мой голландский друг Питер Тайссе. Через две-три недели мне предстоит основная нагрузка», — приводит слова Фёдора Емельяненко «Р-Спорт».