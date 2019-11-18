Ф. Емельяненко: у Макгрегора нет ничего святого

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко поделился мыслями о поведении бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.



«На сегодняшний день у него нет ничего святого. Поэтому и говорит всякие вещи в адрес страны, в адрес семьи. Посмотрел недавно, он сказал неприятные вещи в адрес дагестанского народа. Я бы хотел, чтобы у нас остались положительные ценности. Чтобы сохранить свою честь», — приводит слова Фёдора Емельяненко Sport24.



Фёдор Емельяненко свой следующий поединок проведёт в Японии 29 декабря. Его соперником станет Куинтон Джексон. Последний поединок 43-летний Емельяненко провёл в январе 2019 года, когда уступил американскому бойцу Райану Бейдеру. Всего на его счету 45 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 38 побед и потерпел 6 поражений, а ещё один поединок был признан несостоявшимся.