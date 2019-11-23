Бой Мейвезера и Хабиба мог пройти в январе 2020 года в Саудовской Аравии
Бой между американским боксёром Флойдом Мейвезером и российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым мог состояться в январе 2020 года в Саудовской Аравии, сообщил на своей странице в инстаграм-аккаунте менеджер Нурмагомедова Али Абдельазиз.
«Это планировалось с самого начала, но большой папа боевого спорта Дэна Уайт запрятал Флойда. Трое из нас в курсе, что произошло на самом деле, но я рад снова видеть Уайта вместе с Мейвезером. Наконец-то у него есть хороший промоутер.
Флойд Мейвезер — величайший боксёр своего времени, а Дэна Уайт — величайший промоутер. Вместе они могут делать большие вещи. Уважаю обоих, но Хабиб надерёт зад Флойду в любой день недели», — написал в своём «инстаграме» Абдельазиз.
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