Финкельштейн: у Кокляева ноль шансов против Емельяненко. Это фрик-шоу

Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн поделился мыслями о скором противостоянии бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко со стронгменом Михаилом Кокляевым. По его словам, у последнего нет ни единого шанса на успех.

«У Кокляева ноль шансов против Емельяненко. Чудес не бывает. Если у Кокляева нет опыта выступлений в боксе, то он проиграет. Это называется фрик-шоу. У Емельяненко быстрые руки, он не раз нокаутировал своих соперников. Если люди хотят увидеть такие бои, то пускай смотрят. Никто никого не заставляет ходить на них. Было бы неинтересно, они бы не проводились», — сказал Финкельштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым

Встреча Емельяненко и Кокляева состоится 29 ноября и будет проведена по правилам бокса.