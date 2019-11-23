Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Альварес: хотел бы провести реванш с Мейвезером

Альварес: хотел бы провести реванш с Мейвезером
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Действующий чемпион мира в трёх весовых категориях Сауль Альварес признался, что был бы не против провести поединок с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.

«Я всегда представлял себе реванш с Мейвезером. Для меня первый бой был больше не поражением, а неким уроком. Мне бы очень хотелось с ним встретиться, но не думаю, что мне представится такая возможность», — приводит слова мексиканца Boxingnews24.

Напомним, 22 ноября Флойд Мейвезер дал понять, что намерен вернуться в большой спорт. Американец выложил пост в социальной сети, где объявил о возобновлении карьеры в 2020 году. Пока не совсем понятно, кто будет соперником американца и в каком виде единоборств он выступит.

Мейвезер решил возвращаться из-за Хабиба? Их бой почти организовали
Флойду предстоит непростой выбор — вариантов для возвращения слишком много.
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019