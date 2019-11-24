Биспинг раскритиковал решение Аскрена завершить карьеру из-за операции

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг раскритиковал Бена Аскрена за его решение завершить карьеру в смешанных единоборствах. Аскрен назвал причиной предстоящую замену тазобедренного сустава.
«Можете спросить любого врача, и он ответит вам, что замена тазобедренного сустава — ерунда в сравнении с заменой коленного сустава. Это не стоит даже рядом с точки зрения боли, времени и сложности восстановления и прочего. Люди говорят мне, что они меняли тазобедренный сустав, а мне хочется им ответить, чтобы они замолчали. Я полностью поменял своё колено, весь сустав. Замена тазобедренного сустава — ерунда. Мне смешно. Это быстрая операция. Моя мать успешно перенесла её, отец тоже, и они даже о ней не вспоминают», — приводит слова Майкла Биспинга MMANews.
- 24 ноября 2019
-
17:50
-
16:44
-
15:23
-
14:35
-
13:33
-
12:33
-
11:33
-
10:29
-
10:24
-
09:21
-
08:55
-
00:44
- 23 ноября 2019
-
23:38
-
22:20
-
21:52
-
20:21
-
19:43
-
18:49
-
17:47
-
17:05
-
15:42
-
14:13
-
12:00
-
10:32
-
08:52
-
08:06
-
00:40
- 22 ноября 2019
-
23:49
-
23:08
-
21:59
-
20:43
-
19:35
-
18:43
-
17:47
-
16:05