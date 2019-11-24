Биспинг раскритиковал решение Аскрена завершить карьеру из-за операции

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг раскритиковал Бена Аскрена за его решение завершить карьеру в смешанных единоборствах. Аскрен назвал причиной предстоящую замену тазобедренного сустава.



«Можете спросить любого врача, и он ответит вам, что замена тазобедренного сустава — ерунда в сравнении с заменой коленного сустава. Это не стоит даже рядом с точки зрения боли, времени и сложности восстановления и прочего. Люди говорят мне, что они меняли тазобедренный сустав, а мне хочется им ответить, чтобы они замолчали. Я полностью поменял своё колено, весь сустав. Замена тазобедренного сустава — ерунда. Мне смешно. Это быстрая операция. Моя мать успешно перенесла её, отец тоже, и они даже о ней не вспоминают», — приводит слова Майкла Биспинга MMANews.