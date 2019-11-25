Первый канал покажет реванш Энтони Джошуа и Энди Руиса
Первый канал покажет прямую трансляцию с матча-реванша между чемпионом WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энди Руисом и экс-чемпионом в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, сообщает пресс-служба канала. Бой станет главным событием боксёрского шоу, которое состоится 7 декабря 2019 года в Эд-Диръия (Саудовская Аравия). Первый бой состоялся 1 июня 2019 года в Нью-Йорке, Руис победил нокаутом в 7-м раунде.
Ориентировочное начало поединка — 23:50 мск.
Напомним, 1 июня 2019 года Джошуа должен был встретиться с Джарреллом Миллером, но американец провалил допинг-тест.
В андеркарде боя Джошуа с Руисом состоится поединок бывшего временного чемпиона мира по версии WBA Александра Поветкина с Майклом Хантером.
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