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Первый канал покажет реванш Энтони Джошуа и Энди Руиса

Первый канал покажет реванш Энтони Джошуа и Энди Руиса
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Первый канал покажет прямую трансляцию с матча-реванша между чемпионом WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энди Руисом и экс-чемпионом в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, сообщает пресс-служба канала. Бой станет главным событием боксёрского шоу, которое состоится 7 декабря 2019 года в Эд-Диръия (Саудовская Аравия). Первый бой состоялся 1 июня 2019 года в Нью-Йорке, Руис победил нокаутом в 7-м раунде.

Ориентировочное начало поединка — 23:50 мск.

Напомним, 1 июня 2019 года Джошуа должен был встретиться с Джарреллом Миллером, но американец провалил допинг-тест.

В андеркарде боя Джошуа с Руисом состоится поединок бывшего временного чемпиона мира по версии WBA Александра Поветкина с Майклом Хантером.

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