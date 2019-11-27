Фергюсон высказался на тему боя с Нурмагомедовым

Американский боец Тони Фергюсон, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, высказался в «Твиттере» на тему возможного поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом организации в лёгком весе.
Ранее стало известно, что Нурмагомедов уже подписал свою часть контракта на бой, после того как его менеджер Али Абдельазиз показал соответствующее фото, а вот Фергюсон пока не сделал этого. Если сторонам удастся прийти к соглашению, Хабиб и Тони выйдут в октагон в Бруклине 18 апреля.
«Больше никаких игр. Я открыт для дела. Время дать болельщикам то, чего они хотят. Только чемпионский бой, Дэна Уайт», — написал Фергюсон в своём «твиттере».
Последний поединок Нурмагомедов провёл в сентябре 2019 года, когда защитил чемпионский титул UFC в лёгком весе, победив американца Дастина Порье. Всего на его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Фергюсон одержал 25 побед в 28 поединках в MMA.
- 27 ноября 2019
-
09:23
-
09:05
-
00:39
-
00:01
- 26 ноября 2019
-
22:41
-
21:38
-
20:25
-
18:51
-
17:18
-
16:40
-
16:06
-
15:32
-
15:00
-
14:33
-
13:51
-
13:33
-
12:52
-
11:12
-
11:01
-
10:14
-
09:09
-
08:46
-
01:04
- 25 ноября 2019
-
23:53
-
22:47
-
21:39
-
20:35
-
20:26
-
19:28
-
18:33
-
17:45
-
17:25
-
16:33
-
16:05
-
15:07