Фергюсон высказался на тему боя с Нурмагомедовым

Американский боец Тони Фергюсон, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, высказался в «Твиттере» на тему возможного поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом организации в лёгком весе.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов уже подписал свою часть контракта на бой, после того как его менеджер Али Абдельазиз показал соответствующее фото, а вот Фергюсон пока не сделал этого. Если сторонам удастся прийти к соглашению, Хабиб и Тони выйдут в октагон в Бруклине 18 апреля.

«Больше никаких игр. Я открыт для дела. Время дать болельщикам то, чего они хотят. Только чемпионский бой, Дэна Уайт», — написал Фергюсон в своём «твиттере».

Последний поединок Нурмагомедов провёл в сентябре 2019 года, когда защитил чемпионский титул UFC в лёгком весе, победив американца Дастина Порье. Всего на его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Фергюсон одержал 25 побед в 28 поединках в MMA.

Менеджер Хабиба объявил, что тот подписал контракт на бой с Фергюсоном. Фото