Источник: Фергюсон ещё не подписал контракт на бой с Нурмагомедовым

Американский боец Тони Фергюсон ещё не подписал соглашение на поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории, сообщает ESPN.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов подписал соглашение на поединок с Фергюсоном. Об этом сообщил его менеджер Али Абдельазиз, который показал фото контракта. Фергюсон пока не подписал контракт, но заинтересован в проведении боя и ведёт переговоры. Если боец поставит подпись под соглашением, Хабиб и Тони выйдут в октагон в Бруклине 18 апреля.

Последний поединок Нурмагомедов провёл в сентябре 2019 года, когда защитил чемпионский титул UFC в лёгком весе, победив американца Дастина Порье. Всего на его счету 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. Фергюсон одержал 25 побед в 28 поединках в MMA.