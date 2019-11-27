Аскрен: я закончил, и не думаю, что когда-нибудь вернусь

Боец Бен Аскрен подчеркнул, что он не собирается возвращаться в спорт после операции на бедре.
«Я не играю в игру «а что, если..?». Ненавижу эту игру. Я был чемпионом двух крупных организаций. Я побил многих классных парней.
Думаю, я давно шёл к завершению карьеры. Я не хочу говорить о том, что мне нужно дать 15 месяцев и я вернусь после операции на бедре. У меня есть другие, лучшие возможности продолжить жить. Это будет восстановление бедра, а не замена сустава. Я мог бы отложить её ещё на несколько месяцев. Как только я это сделаю, я больше ничего не смогу во время восстановления. Посмотрим, я ещё не планировал. Мне важно понимать, что я буду восстанавливаться на протяжении года, а затем буду в полном порядке. Карьера? Я закончил. И не думаю, что когда-либо вернусь», — приводит слова Аскрена MMAFighting.
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