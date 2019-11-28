«Мой маленький тигр стал ангелом». Харрис написал послание погибшей дочери

Боец UFC Уолт Харрис оставил послание своей дочери Ане Бланшар.



«Моя милая девочка, просто хочу сказать тебе спасибо за то, что ты помогла мне изменить жизнь к лучшему. За то, что научила меня быть мужчиной и лучшим отцом. За то, что ты болела за меня, выиграл я или проиграл или бой завершился вничью. За то, что ты всегда знала, что сказать, чтобы я смог подняться, когда уже упал и хотел сдаться. Эта боль просто невыносима. Я знаю, ты хочешь, чтобы я оставался сильным, но это очень тяжело. Сейчас ничто не имеет никакого смысла, я просто потерян и хочу, чтобы ты вернулась. Я надеюсь, что я заставил тебя гордиться. Я продолжу, но мне нужно время. Я сильно люблю тебя. Продолжай заботиться о нас, как и всегда делала. Мой маленький тигр стал ангелом. Я люблю тебя, малышка, навсегда», — написал Уолт Харрис в своём «инстаграме».



Бланшар пропала без вести в октябре. Правоохранительные органы искали девушку на протяжении нескольких недель. Всестороннюю помощь следствию просил оказать также и сам Харрис, обращаясь к подписчикам в социальных сетях. В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых. Тело девушки было обнаружено 25 ноября.