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«Мой маленький тигр стал ангелом». Харрис написал послание погибшей дочери

«Мой маленький тигр стал ангелом». Харрис написал послание погибшей дочери
Бокс/ММА / ММА 0

Боец UFC Уолт Харрис оставил послание своей дочери Ане Бланшар.

«Моя милая девочка, просто хочу сказать тебе спасибо за то, что ты помогла мне изменить жизнь к лучшему. За то, что научила меня быть мужчиной и лучшим отцом. За то, что ты болела за меня, выиграл я или проиграл или бой завершился вничью. За то, что ты всегда знала, что сказать, чтобы я смог подняться, когда уже упал и хотел сдаться. Эта боль просто невыносима. Я знаю, ты хочешь, чтобы я оставался сильным, но это очень тяжело. Сейчас ничто не имеет никакого смысла, я просто потерян и хочу, чтобы ты вернулась. Я надеюсь, что я заставил тебя гордиться. Я продолжу, но мне нужно время. Я сильно люблю тебя. Продолжай заботиться о нас, как и всегда делала. Мой маленький тигр стал ангелом. Я люблю тебя, малышка, навсегда», — написал Уолт Харрис в своём «инстаграме».

Бланшар пропала без вести в октябре. Правоохранительные органы искали девушку на протяжении нескольких недель. Всестороннюю помощь следствию просил оказать также и сам Харрис, обращаясь к подписчикам в социальных сетях. В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых. Тело девушки было обнаружено 25 ноября.

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