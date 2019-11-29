А. Емельяненко – о брате Фёдоре: пускай он на землю опустится

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о своих взаимоотношениях со своим братом Фёдором Емельяненко.

«Я устал перед Фёдором великим и всемогущим выписывать пируэты и поклоны. Да пускай он на землю опустится. Если он хочет поговорить, я могу ему рассказать, кто он есть на самом деле. Почему мы не сядем и не поговорим? В виду того, что он считает себя великим, он не хочет, потому что гордость и самолюбие. Мне нравится смотреть на подобных людей, как Фёдор», — сказал Александр Емельяненко в интервью на YouTube-канале Оксаны Кравцовой.

Напомним, что ранее у Александра и Фёдора случился конфликт, после которого они долгое время находятся в напряжённых отношениях.

29 ноября Александр Емельяненко проведёт поединок с российским стронгменом Михаилом Кокляевым. Встреча пройдёт по правилам бокса и продлится четыре раунда. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Кокляев — Емельяненко.