Альварес отказался от титула во втором среднем весе
Мексиканский боксёр Сауль Альварес принял решение оставить вакантным титул чемпиона мира по версии WBA Regular во втором среднем весе, сообщает Boxingnews24. Таким образом, Канело на данный момент является чемпионом в двух весовых категориях — средней и полутяжёлой. Дальнейшие его планы всё ещё неясны.
В целом в ходе карьеры он завоёвывал титулы в четырёх дивизионах. Сауль стал четвёртым мексиканцем в истории, которому покорялось подобное достижение.
Последний бой Альварес провёл 2 ноября 2019 года. Тогда он нокаутировал Сергея Ковалёва и отобрал у того пояс по версии WBO в полутяжёлой категории.
Отметим, что за вакантный пояс WBA Regular во втором среднем дивизионе, вероятнее всего, поборются Джон Райдер и Леннокс Аллен.
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