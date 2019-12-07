Кудряшов дал прогноз на бой Поветкин — Хантер

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе Дмитрий Кудряшов поделился мнением о поединке Александра Поветкина и Майкла Хантера. По словам россиянина, Поветкину будет тяжело сломить сопротивление американца, но шансы на победу по очкам у него будут.

«По стилям они разные боксёры. Важно, кто сможет навязать свою игру. Я много спарринговал с Хантером. Он быстрый, двигается хорошо, по нему трудно попасть, он хорошо чувствует опасность, его сложно запереть. Саша больше боксёр силового плана: подходит, хочет ударить, и вот тут важно, кто навяжет свой стиль.

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Будет очень захватывающий бой. Надеюсь, у Александра хватит опыта и физических кондиций, чтобы преследовать Хантера и победить. Повторюсь, по Хантеру нужно бить много, а это сложно, но ставлю на победу Поветкина по очкам. Хантер, слышал, хочет отправить Сашу в нокаут. Это будет сложно сделать. Александр — прочный боксёр, а Хантер не обладает серьёзной ударной мощью», — цитирует Кудряшова официальная страница промоутерской компании «Мир бокса» в «Инстаграме».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Поветкин — Хантер.