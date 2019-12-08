Первый узбек в UFC Мурадов выиграл красивейшим нокаутом

В ночь с 7 на 8 декабря мск в Вашингтоне (округ Колумбия, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 7. В рамках предварительного карда поединок провели первый узбекский боец UFC Махмуд Мурадов и американец Тревор Смит. Мурадов одержал победу эффектным нокаутом в третьем раунде.



«Чемпионат» представляет вашему вниманию видеообзор поединка.

Результаты UFC on ESPN 7



Основной кард:



Яир Розенструйк победил Алистара Оверима техническим нокаутом.

Марина Родригес против Синтия Калвилло — ничья.

Бен Ротвелл победил Стефана Струва техническим нокаутом.

Аспен Лэдд победила Яну Куницкую техническим нокаутом.

Коди Стэман против Ядонга Сонга — ничья.



Предварительный кард:



Роб Фонт победил Рики Симона единогласным решением судей.

Тим Минс победил Тиаго Алвеса приёмом в первом раунде.

Билли Куарантилло победил Джейкоба Килбёрна приёмом во втором раунде.

Брюс Митчелл победил Мэтта Сейлеса приёмом в первом раунде.

Джозеф Солеки победил Мэтта Ваймэна единогласным решением судей.

Вирна Жандироба победила Мэллори Мартин приёмом во втором раунде.

Махмуд Мурадов победил Тревора Смита нокаутом в третьем раунде.