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Первый узбек в UFC Мурадов выиграл красивейшим нокаутом

Первый узбек в UFC Мурадов выиграл красивейшим нокаутом
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 7 на 8 декабря мск в Вашингтоне (округ Колумбия, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 7. В рамках предварительного карда поединок провели первый узбекский боец UFC Махмуд Мурадов и американец Тревор Смит. Мурадов одержал победу эффектным нокаутом в третьем раунде.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию видеообзор поединка.

Результаты UFC on ESPN 7

Основной кард:

Яир Розенструйк победил Алистара Оверима техническим нокаутом.
Марина Родригес против Синтия Калвилло — ничья.
Бен Ротвелл победил Стефана Струва техническим нокаутом.
Аспен Лэдд победила Яну Куницкую техническим нокаутом.
Коди Стэман против Ядонга Сонга — ничья.

Предварительный кард:

Роб Фонт победил Рики Симона единогласным решением судей.
Тим Минс победил Тиаго Алвеса приёмом в первом раунде.
Билли Куарантилло победил Джейкоба Килбёрна приёмом во втором раунде.
Брюс Митчелл победил Мэтта Сейлеса приёмом в первом раунде.
Джозеф Солеки победил Мэтта Ваймэна единогласным решением судей.
Вирна Жандироба победила Мэллори Мартин приёмом во втором раунде.
Махмуд Мурадов победил Тревора Смита нокаутом в третьем раунде.

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