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Рябинский не поддержал Чахкиева, который бросил вызов А. Емельяненко

Рябинский не поддержал Чахкиева, который бросил вызов А. Емельяненко
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский не поддержал решение олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева вызвать на поединок бойца ММА Александра Емельяненко.

Ранее Емельяненко в боксёрском поединке нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева и заявил, что готов выйти на ринг с любым желающим. После этих слов Чахкиев бросил вызов бойцу, а тот ответил, что готов выйти на бой только в рамках MMA.

«Мы ребят всегда поддерживаем. Кудряшов тоже хотел по ММА выступить, мы обсуждали, я принципиально не возражаю, я хочу, чтобы у него всё было хорошо. Если он реализует себя в ММА, то отлично.

А что касается Рахима, я не понял этой перепалки в интернете, это неправильный пиар. Но он хороший парень, прекрасный боксёр, я с уважением к нему отношусь", — сказал Рябинский на пресс-конференции.

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