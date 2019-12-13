Рябинский не поддержал Чахкиева, который бросил вызов А. Емельяненко

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский не поддержал решение олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева вызвать на поединок бойца ММА Александра Емельяненко.

Ранее Емельяненко в боксёрском поединке нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева и заявил, что готов выйти на ринг с любым желающим. После этих слов Чахкиев бросил вызов бойцу, а тот ответил, что готов выйти на бой только в рамках MMA.

«Мы ребят всегда поддерживаем. Кудряшов тоже хотел по ММА выступить, мы обсуждали, я принципиально не возражаю, я хочу, чтобы у него всё было хорошо. Если он реализует себя в ММА, то отлично.

А что касается Рахима, я не понял этой перепалки в интернете, это неправильный пиар. Но он хороший парень, прекрасный боксёр, я с уважением к нему отношусь", — сказал Рябинский на пресс-конференции.

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