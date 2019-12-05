А. Емельяненко пообещал сломать Чахкиеву руку в бою по правилам MMA

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, как стал бы действовать в возможном поединке с олимпийским чемпионом по боксу Рахимом Чахкиевым.
Напомним, Чахкиев вызвал Емельяненко на бой по правилам бокса, после того как боец нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева в боксёрском поединке. Александр в ответ заявил, что готов драться с Рахимом только по правилам смешанных единоборств.
«Думаю, Чахкиев не согласится драться по правилам ММА. Я его переведу и сломаю руку. Будет он сидеть и горевать», — сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу Оксаны Кравцовой.
На счету 38-летнего Емельяненко 36 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел 7 поражений, а ещё один бой завершился вничью.
- 5 декабря 2019
-
10:20
-
09:37
-
09:00
-
00:59
- 4 декабря 2019
-
23:45
-
22:58
-
20:02
-
19:53
-
18:35
-
17:42
-
16:51
-
16:16
-
15:22
-
14:09
-
13:50
-
13:15
-
12:13
-
11:25
-
11:09
-
10:25
-
10:10
-
09:05
-
00:51
- 3 декабря 2019
-
23:45
-
23:29
-
22:20
-
21:25
-
20:42
-
20:02
-
19:43
-
18:22
-
17:43
-
16:00
-
15:14
-
14:21