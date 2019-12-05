А. Емельяненко пообещал сломать Чахкиеву руку в бою по правилам MMA

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, как стал бы действовать в возможном поединке с олимпийским чемпионом по боксу Рахимом Чахкиевым.

Напомним, Чахкиев вызвал Емельяненко на бой по правилам бокса, после того как боец нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева в боксёрском поединке. Александр в ответ заявил, что готов драться с Рахимом только по правилам смешанных единоборств.

«Думаю, Чахкиев не согласится драться по правилам ММА. Я его переведу и сломаю руку. Будет он сидеть и горевать», — сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу Оксаны Кравцовой.

На счету 38-летнего Емельяненко 36 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел 7 поражений, а ещё один бой завершился вничью.

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