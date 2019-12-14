Шлеменко уверен, что в поражении от Ханикатта виновата плохо закреплённая сетка

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал, в чём особенность его гильотины, при помощи которой сегодня он победил Дэвида Бранча. Он упомянул также о поражении в предыдущем бою, объяснив его весьма своеобразно.

«Что эксклюзивного в моей гильотине? Она получается только тогда, когда я сначала пробиваю печень. Если бы я её не пробил, у меня бы не получилось его задушить. Во Владивостоке у меня гильотина не прошла. Думаю, все знают этот бой. Там не получилось, потому что тупо сетка не была закреплена. Ханикатт обмяк, и тут сетка подвинулась, и он выпал. Если бы тут сетка двигалась, Дэвид Бранч тоже бы выпал. Так что всякие бывают моменты», — передаёт слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.