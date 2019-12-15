Кроуфорд досрочно победил Каваляускаса

В Нью-Йорке завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд и официальный претендент на титул Эгидиус Каваляускас.
Первые раунды прошли в равной борьбе, но в третьей трёхминутке литовцу удалось неожиданно потрясти соперника. После Теренс начал работать в плотном темпе и прибавлял от раунда к раунду. В седьмом отрезке литовец оказался в нокдауне после отменной контратаки американца. В восьмом раунде литовец пропустил ещё несколько тяжёлых атак. Наконец, в девятой трёхминуке Кроуфорд отправил соперника в нокдаун два раза, после чего рефери принял решение остановить встречу и зафиксировал победу чемпиона техническим нокаутом.
Это была третья успешная защита Кроуфорда в полусреднем весе.
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