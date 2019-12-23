Фьюри: Уайлдер — самый сильный панчер в истории бокса и тяжёлого веса

Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри поделился мнением о чемпионе мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтее Уайлдере. Ранее было подтверждено, что их второй поединок пройдёт в Лас-Вегасе 22 февраля.
«Ни для кого не секрет, что Энтони Джошуа не хотел драться с Уайлдером. Уайлдер — самый сильный панчер в истории бокса и тяжёлого веса. Я убедился в этом. Не удивлён, почему Джошуа не желал сталкиваться с этой правой рукой.
Он не способен двигаться, как я. Его бы просто пригвоздили. Как бы легко я ни встал после нокдауна, на самом деле я мог вообще не подняться. После такого удара часто не просыпаются. Особенно после того, как он после удара правой попал по мне ещё и левой», — приводит слова Тайсона Фьюри TalkSPORT.
В первом поединке Фьюри и Уайлдера, состоявшемся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья.
Уайлдер провёл 43 поединка в профессиональном боксе, одержав 42 победы (в том числе 41 нокаутом). На счету Фьюри 29 побед в 30 боях.
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