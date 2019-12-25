Джошуа: мой приоритет — Уайлдер

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа заявил, что в первую очередь хотел бы встретиться с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером и, таким образом, объединить титулы.
«Теперь у меня есть четыре титула. Так что Деонтей Уайлдер, обладающий поясом по версии WBC — мой приоритет. С тех пор как я вернул титулы, прошло пару недель и у меня даже не было шанса подумать о том, кто будет моим следующим соперником», — приводит слова британца Boxingnews24.
Отметим, что Деонтей Уайлдер следующий поединок планирует провести с Тайсоном Фьюри. Энтони Джошуа же придётся выбирать между Кубратом Пулевым и Александром Усиком. Первый претендует на титул чемпиона мира по версии IBF, а второй — обязательный претендент по версии WBO.
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