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Джошуа: мой приоритет — Уайлдер

Джошуа: мой приоритет — Уайлдер
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа заявил, что в первую очередь хотел бы встретиться с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером и, таким образом, объединить титулы.

«Теперь у меня есть четыре титула. Так что Деонтей Уайлдер, обладающий поясом по версии WBC — мой приоритет. С тех пор как я вернул титулы, прошло пару недель и у меня даже не было шанса подумать о том, кто будет моим следующим соперником», — приводит слова британца Boxingnews24.

Отметим, что Деонтей Уайлдер следующий поединок планирует провести с Тайсоном Фьюри. Энтони Джошуа же придётся выбирать между Кубратом Пулевым и Александром Усиком. Первый претендует на титул чемпиона мира по версии IBF, а второй — обязательный претендент по версии WBO.

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