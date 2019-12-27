Джошуа: Фьюри по силам победить Уайлдера

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа поделился ожиданиями от предстоящего поединка чемпиона WBC Деонтея Уайлдера и бывшего чемпиона Тайсона Фьюри.



«Фьюри провёл несколько лёгких поединков, чтобы вернуть уверенность. Он войдёт в новый год новым человеком, и у него будет иной настрой. Тайсон чувствует внутренние обновления, он захочет стать новым чемпионом. Фьюри по силам победить Уайлдера, если он будет следовать плану на бой на протяжении всех 12 раундов.



Уайлдер продемонстрировал, что с ним нельзя расслабляться ни на минуту, поскольку ему достаточно получить возможность нанести один точный удар. Суть бокса в том, чтобы бить и не пропускать в ответ. Уайлдер смог потрясти Ортиса ударом, но Фьюри — уклончивый боксёр, по нему трудно попасть», — приводит слова Энтони Джошуа Sky Sports.