Харди встретится с де Йорганом на турнире UFC в Коламбусе 8 марта

Американский боец смешанных единоборств Грег Харди вернётся в октагон 8 марта 2020 года, сообщает MMAFIghting. Соперником Харди станет Йорган де Кастро из Капо-Верде.



В последнем поединке Грег Харди проиграл российскому бойцу ММА Александру Волкову на турнире в Москве. Всего на счету Харди пять поединков в UFC, в которых он одержал две победы, дважды потерпел поражение и ещё один бой был признан несостоявшимся.



Йорган де Кастро в профессиональной карьере провёл шесть поединков, из которых один в UFC. На его счету шесть побед и ни одного поражения. Примечательно, что за время выступления в любительских ММА де Йорган провёл три боя, потерпев два поражения.



Турнир UFC 8 марта состоится в Коламбусе.