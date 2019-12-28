Харди встретится с де Йорганом на турнире UFC в Коламбусе 8 марта
Американский боец смешанных единоборств Грег Харди вернётся в октагон 8 марта 2020 года, сообщает MMAFIghting. Соперником Харди станет Йорган де Кастро из Капо-Верде.
В последнем поединке Грег Харди проиграл российскому бойцу ММА Александру Волкову на турнире в Москве. Всего на счету Харди пять поединков в UFC, в которых он одержал две победы, дважды потерпел поражение и ещё один бой был признан несостоявшимся.
Йорган де Кастро в профессиональной карьере провёл шесть поединков, из которых один в UFC. На его счету шесть побед и ни одного поражения. Примечательно, что за время выступления в любительских ММА де Йорган провёл три боя, потерпев два поражения.
Турнир UFC 8 марта состоится в Коламбусе.
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