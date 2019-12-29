Яквинта — о победе Емельяненко: Фёдор всё тот же Фёдор
Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Эл Яквинта поделился впечатлениями от победы Фёдора Емельяненко над Куинтоном Джексоном на турнире Bellator 237.
«Фёдор всё ещё остаётся Фёдором, Джексон уже не тот», — написал Яквинта на своей странице в «Твиттере».
Напомним, ранним утром 29 декабря мск Фёдор Емельяненко выступал на турнире Bellator 237 в Японии. Россиянин встретился с другим ветераном смешанных единоборств — Куинтоном Джексоном — и нокаутировал его в первом же раунде. Это первый из трёх запланированных поединков Емельяненко в прощальном турне. Следующий бой он должен провести в Европе, а к завершению карьеры Емельяненко руководство Bellator планирует подготовить турнир в России.
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