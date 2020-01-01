Российский боец MMA Исаев стал чемпионом PFL и получил $ 1 млн
Российский боец смешанных единоборств Али Исаев стал чемпионом промоушена PFL в тяжёлой весовой категории и заработал $ 1 млн на турнире в Нью-Йорке. В финале спортсмен сразился с американцем Джаредом Рошолтом.
Исаев победил Рошолта техническим нокаутом в четвёртом раунде. В полуфинале россиянин оказался сильнее соотечественника Дениса Гольцова, также выиграв нокаутом. На четвертьфинальной стадии судьи единогласно отдали победу Исаеву в поединке с американцем Келвином Тиллером.
Поединок с Рошолтом стал для россиянина пятым за время выступления в промоушене. Ранее он одержал четыре победы, в том числе одну нокаутом. Также Исаев провёл четыре поединка под эгидой Fight Nights Global, выиграв во всех из них.
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