Джошуа объяснил, почему ему интересно подраться с Усиком

Британский боксёр Энтони Джошуа, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO, рассказал, почему не против выйти на ринг с украинцем Александром Усиком. Напомним, Усик, бывший абсолютный чемпион мира в первом полутяжёлом весе, в октябре дебютировал в тяжёлом дивизионе, победив американца Чазза Уизерспуна.
«Это очень достойный соперник. Я хочу, чтобы среди моих соперников были такие боксёры, как Усик, чтобы можно было сказать, что я побеждал их. В него сложно попасть, так как он хорошо двигается.
Усик — великий боксёр первого тяжёлого веса, абсолютный чемпион. Он решил подняться в более высокую категорию, чтобы сразиться с большими парнями. Он изучает дивизион, но хочет свой кусок пирога. Он очень хочет попытаться получить его из моих рук», — цитирует Джошуа BoxingScene.
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