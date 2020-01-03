Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Джошуа объяснил, почему ему интересно подраться с Усиком

Джошуа объяснил, почему ему интересно подраться с Усиком
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Британский боксёр Энтони Джошуа, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO, рассказал, почему не против выйти на ринг с украинцем Александром Усиком. Напомним, Усик, бывший абсолютный чемпион мира в первом полутяжёлом весе, в октябре дебютировал в тяжёлом дивизионе, победив американца Чазза Уизерспуна.

«Это очень достойный соперник. Я хочу, чтобы среди моих соперников были такие боксёры, как Усик, чтобы можно было сказать, что я побеждал их. В него сложно попасть, так как он хорошо двигается.

Усик — великий боксёр первого тяжёлого веса, абсолютный чемпион. Он решил подняться в более высокую категорию, чтобы сразиться с большими парнями. Он изучает дивизион, но хочет свой кусок пирога. Он очень хочет попытаться получить его из моих рук», — цитирует Джошуа BoxingScene.

Джошуа выразил желание провести ещё 15 боёв, а потом закончить карьеру
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020