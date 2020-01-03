Джошуа выразил желание провести ещё 15 боёв, а потом закончить карьеру

Британский боксёр Энтони Джошуа, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO, заявил, что намерен провести ещё 15 поединков на профессиональном ринге, после чего можно заканчивать карьеру.
«До конца карьеры планирую провести ещё 14—15 боев. Всего тогда их получится 35—40», — приводит слова Джошуа Sky Sports.
В 2019 году 30-летний боксёр провёл два боя: в июне 2019 года он неожиданно проиграл Энди Руису, однако в матче-реванше, состоявшемся 7 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, вернул себе чемпионские пояса. Следующим его соперником, как предполагается, станет либо украинец Александр Усик, либо болгарин Кубрат Пулев — они являются обязательными претендентами на титул по линиям WBO и IBF соответственно.
Всего на счету Джошуа 24 поединка в профессиональном боксе, в которых он одержал 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и потерпел одно поражение.
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